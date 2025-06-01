Rus Heyeti İstanbul'da, Barış Görüşmeleri için Hazır

Rus Heyeti İstanbul'da, Barış Görüşmeleri için Hazır
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Yarın gerçekleştirilecek Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler için Rus heyeti İstanbul'a ulaştı. Görüşmelerin Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor.

Rus heyeti, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler için İstanbul'a geldi.

Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin yarın Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Görüşmelere katılacak olan Rus heyeti, bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Görüşmeye dair

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönünde yarın İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini ve heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık yapacağını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin heyete başkanlık edeceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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