Rus Havayolu Şirketi Robot Kabin Memuru ile Uçuş Gerçekleştirdi

Rus Havayolu Şirketi Robot Kabin Memuru ile Uçuş Gerçekleştirdi
Rus havayolu şirketi Pobeda, Moskova-Ulyanovsk seferinde 'Volodya' isimli robot kabin memurunu test etti. Robot, yolcuların biniş kartlarını kontrol ederek güvenlik prosedürlerini anlattı ve büyük ilgi gördü.

RUS havayolu şirketi Pobeda'nın Moskova- Ulyanovsk seferinde yolcuları 'Volodya' isimli robot kabin memuru karşıladı. Test aşamasında olan robot Volodya, yolculardan büyük ilgi gördü.

Rus havayolu şirketi Pobeda tarifeli uçuşlarında robot kabin memurunu test etti. Havayolu şirketinin Moskova - Ulyanovsk seferi öncesi yolcular 'Volodya' isimli robot kabin memuru tarafından karşılandı. İlk kez bir havayolu şirketi tarafından test aşamalarına başlanan robot kabin memuru yolcuların biniş kartını kontrol ettikten sonra, yolculara uçuş öncesi güvenlik prosedürlerini de anlattı. Havayolu şirketi dünyada ilk kez bir robot kabin memurunun test uçuşunda görev yaptığını sonuçların değerlendirilmesinin ardından robotun farklı uçuşlarda da kullanabileceğini aktardı. Uçuş sonrası yolcular robot kabin memuru Volodya ile fotoğraf çektirdi.

