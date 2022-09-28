Rus güçlerinin çekildiği İzyum'da kadavra köpekleri ceset arıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv bölgesine bağlı İzyum kentinde Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçleri kentten çekildi. Kentte yaşanan çatışmalar sırasında her iki taraf da kayıplar verirken bombardımandan dolayı birçok bina kullanılamaz hale geldi. Pavlograd Arama Kurtarma Ekibi tarafından eğitilmiş kadavra köpeklerinin desteği ile İzyum'da çatışmalar sonucu yıkılan bir binanın enkazında Ukrayna askerlerinin cansız bedenleri arandı.