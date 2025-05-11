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Rümeysa Öztürk Serbest Kaldı, Massachusetts'e Döndü

Rümeysa Öztürk Serbest Kaldı, Massachusetts'e Döndü
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Filistin'e destek verdiği için gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, 6 hafta sonra serbest kaldı ve Massachusetts eyaletine geri döndü. Öztürk, gözaltında kaldığı süre boyunca kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, eğitim gördüğü Massachusetts eyaletine döndü.

Kefaletle serbest bırakıldığı gün avukatlarıyla geceyi Louisiana'da geçiren Öztürk, ilk uçakla Boston'daki Logan Airport isimli havalimanına indi.

Yanında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) üyesi avukatı Mafsa Khanbabai ile havalimanına giriş yapan Öztürk'ü karşılayanlar arasında, Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Didem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın da vardı.

Başkonsolos Buner, giriş salonunda ayaküstü sohbet ettiği Öztürk'e Türkiye adına geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA muhabirine konuşan Türk öğrenci, iyi olduğunu ve bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

Ayrıca, Massachusetts'teki bazı Amerikalı yerel yöneticiler, sivil toplum temsilcileri ve bazı Türk vatandaşları da Öztürk'ü karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öztürk, polislerin koruması eşliğinde, avukatı ve yakın arkadaşlarıyla havalimanı içinde kendisi için önceden hazırlanan bir dinlenme odasına alındı.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve "deliler" (İsrail karşıtı) olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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