GKRY'deki Rum Kilisesinden çözüm arayışlarına karşı Helenizm'i savunma çağrısı

Güncelleme:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Başpiskopos Georgios, Kıbrıs'ta kalıcı çözümler arayışını reddetti ve iki devletli bir çözümün ulusal felakete yol açacağını belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm arayışlarına karşı çıkarak "Kıbrıs'ta Helenizm'in varlığını tehlikeye atan bir çözümü kabul etmeyeceğimizi açıkça belirtmemiz gerekiyor." dedi.

Cyprus Times'ın haberine göre, Georgios, Noel mesajında, Ada'da iki devletli çözümün "ulusal ötenaziye" yol açtığını ve "Türkiye'nin Kıbrıs'ın tamamının fethine ve (adanın) Türkleştirilmesine yönelik metodik çabasının" olduğunu öne sürdü.

Georgios, Kıbrıslı Rumların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) günübirlik ziyaretlerini de eleştirerek bunun, "ulusal öz farkındalık eksikliği ve boyun eğme eğilimi" olduğunu savundu.

Başpiskopos Georgios, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm arayışlarına karşı çıkarak "Kıbrıs'ta Helenizm'in varlığını tehlikeye atan bir çözümü kabul etmeyeceğimizi açıkça belirtmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Georgios ayrıca, hiçbir KKTC'li liderin "Türkiye'nin dikte ettiği yoldan farklı bir yol izleyemeyeceğini veya çözümün stratejik parametrelerini değiştiremeyeceğini" iddia etti.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
