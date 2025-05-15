Rubio ve Netanyahu'dan Suriye ve İran Üzerine Görüşme

Rubio ve Netanyahu'dan Suriye ve İran Üzerine Görüşme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye politikası ve İran ile ilgili güncel gelişmeleri değerlendirdi. Rubio, ABD'nin İsrail'in güvenliğine bağlılığını yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile özellikle ABD'nin Suriye politikasındaki güncel durumu ve İran ile ilgili gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinde Suriye ve İran ile ilgili güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Rubio'nun, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını" bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

"Bakan Rubio ile Başbakan Netanyahu, Başkan (Donald) Trump'ın Suudi Arabistan'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği tarihi görüşmenin ardından Suriye konusunu ele aldı." denilen açıklamada, iki ismin ayrıca İran ile ilgili başlıkları da ele aldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi

Ancelotti gider gitmez Madrid'den Mourinho'ya telefon
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.