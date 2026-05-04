Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Kayonga Ümraniye'deki bilim merkezini ziyaret etti

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Charles Kayonga, Ümraniye Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Kayonga ve beraberindeki heyet, bilim merkezi bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerini, atölye çalışmalarını ve gençlere yönelik bilimsel gelişim programlarını inceledi.

Merkezin farklı birimlerini gezen heyete, öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sunan atölyeler hakkında bilgi verildi.

Ziyarette, bilim ve eğitim alanında yapılabilecek olası işbirlikleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Büyükelçi Kayonga, merkezin modern yapısından ve sunduğu eğitim imkanlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerel ve uluslararası işbirliklerine açık yapısıyla dikkat çeken merkezde, çocukların ve gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarına ilgisini artırmak amacıyla projeler yürütülüyor.

Kaynak: AA / Adem Koç
