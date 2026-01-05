Ruanda'da 9 Kişi Yıldırım Çarpması Sonucu Öldü

KİGALİ, 5 Ocak (Xinhua) -- Ruanda'nın doğusunda yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, olay pazar akşamı Ngoma bölgesine bağlı Jarama'da meydana geldi. Yağmurdan korunmak için bir araya gelen 15 çiftçiye yıldırım isabet etti.

Ruanda Yayın Ajansı'na konuşan Doğu Eyaleti Valisi Pudence Rubingisa, bahçelerinde çalıştıktan sonra yağmurdan kaçan çiftçilere yıldırım çarptığını, yaralıların hızla en yakın hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Uzmanlar, Ruanda'nın özellikle doğu ve batı bölgelerinde, ülkenin topoğrafyası ve arazi yapısı nedeniyle yıldırım vakalarının sık görüldüğüne dikkat çekiyor.

Yetkililer, yıldırımdan korunmak için fırtına sırasında kapalı alanlara girilmesi, ağaç altına sığınılmaması, cep telefonu kullanılmaması, elektrikli cihazların prizden çekilmesi ve paratoner sistemlerinin kurulması yönünde uyarılarda bulunuyor.