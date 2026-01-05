Haberler

Ruanda'da 9 Kişi Yıldırım Çarpması Sonucu Öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ruanda'nın doğusunda, yarımada çiftçilerin yağmurdan korunmak için bir araya geldiği sırada yıldırım isabet etmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Uzmanlar, yıldırım vakalarının sık yaşandığı bölgelerde dikkat edilmesi gereken önlemleri vurguluyor.

KİGALİ, 5 Ocak (Xinhua) -- Ruanda'nın doğusunda yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, olay pazar akşamı Ngoma bölgesine bağlı Jarama'da meydana geldi. Yağmurdan korunmak için bir araya gelen 15 çiftçiye yıldırım isabet etti.

Ruanda Yayın Ajansı'na konuşan Doğu Eyaleti Valisi Pudence Rubingisa, bahçelerinde çalıştıktan sonra yağmurdan kaçan çiftçilere yıldırım çarptığını, yaralıların hızla en yakın hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Uzmanlar, Ruanda'nın özellikle doğu ve batı bölgelerinde, ülkenin topoğrafyası ve arazi yapısı nedeniyle yıldırım vakalarının sık görüldüğüne dikkat çekiyor.

Yetkililer, yıldırımdan korunmak için fırtına sırasında kapalı alanlara girilmesi, ağaç altına sığınılmaması, cep telefonu kullanılmaması, elektrikli cihazların prizden çekilmesi ve paratoner sistemlerinin kurulması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde

Zam oranı belli oldu memurlar hemen hemen harekete geçti
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik F-35 mesajı
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor
Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor

Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor