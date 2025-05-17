RTVE'den Eurovision Öncesi Filistin Mesajı

RTVE'den Eurovision Öncesi Filistin Mesajı
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İspanya devlet televizyonu RTVE, Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde 'Filistin için barış ve adalet' mesajı yayımlayarak Avrupa Yayın Birliği'ni eleştirdi. RTVE'nin bu girişimi büyük destek gördü.

İspanya devlet televizyonu RTVE, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde, "Filistin için barış ve adalet" yazılı bir mesaj yayımlayarak, ceza vermekle tehdit eden Avrupa Yayın Birliğini (EBU) eleştirdi.

RTVE, Eurovision Şarkı Yarışması canlı yayınına geçmeden önce İspanyolca ve İngilizce dillerinde "İnsan hakları söz konusu olduğunda, sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet." yazılı bir mesaj yayımladı.

RTVE'nin bu girişimi sosyal medyada oldukça fazla sayıda destek aldı.

İspanya devlet televizyonu, Eurovision'un ikinci yarı finalinde İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 50 binden fazla insanı hatırlatmış ve sonrasında EBU, İsrail'den bu şekilde bahsetmesi halinde RTVE'ye ceza verileceği tehdidinde bulunmuştu.

RTVE'nin Eurovision yayınındaki yorumcuları Tony Aguilar ve Julia Varela, İsrail'i temsil eden Yuval Raphael'in sahne almadan önce yayımlanan tanıtım videosunda, "Bu yıl RTVE, Eurovision'dan İsrail'in festivale katılımını tartışmasını istedi. Birleşmiş Milletlere göre, Gazze'deki İsrail saldırılarının kurbanları 50 bini aştı ve bunların arasında 15 binden fazlası çocuk. Bu, herhangi bir ülkeye karşı bir dilekçe değil, barış, adalet ve insan haklarına saygı çağrısıdır." ifadelerini kullanmıştı.

İspanya'da hükümet ortağı Sumar ittifakının girişimi sonrasında RTVE, nisan ayında EBU'ya yaptığı başvuruda Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımı konusunda tartışma açılmasını talep etmiş ancak bu kabul edilmemişti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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