RTÜK Üyesi Taşcı, Halk TV'ye kayyım atanmasına basın özgürlüğü uyarısında bulundu

(ANKARA) - RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Basın özgürlüğü, iktidarın lütfu değil, demokrasinin temelidir. Özgür basın yarın herkese lazım olur. Halkın haber alma hakkı esas alınmalı, basın özgürlüğü korunmalıdır" ifadesini kullandı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir ülkenin demokrasi sınavı, kendisini eleştiren seslere nasıl davrandığıyla ölçülür. Basın özgürlüğü, iktidarın lütfu değil, demokrasinin temelidir. Geçmişte de denendi ama tüm ülke kaybetti. Özgür basın yarın herkese lazım olur. Bunu Maliye Bakanının istifasını duyuracak basın mecrası bulunamamasında, eski Başbakanın sesini duyuramamasında gördük" ifadesini kullandı.

Taşcı, "Temel olan iddialar hukuk içinde soruşturulur; basın özgürlüğü ise korunur. Hukukun üstünlüğü, sadece soruşturma açabilmek değil, temel hakları da güvence altına alabilmektir. Halkın haber alma hakkı esas alınmalı, basın özgürlüğü korunmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA