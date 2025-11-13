RTÜK Üyelikleri İçin Seçim Sonuçları Açıklandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi, RTÜK üyelikleri için yapılan seçim sonuçlarını Resmi Gazete'de duyurdu. AK Parti Grubuna düşen üyelikler için Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir seçildi.
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için seçime dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararı ile RTÜK üyeliklerinde boşalan ve AK Parti Grubuna düşen üyelikler için Genel Kurul'un 12.11.2025 tarihli 16'ncı birleşimde yapılan seçim sonucu Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir seçildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel