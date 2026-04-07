RTÜK'ten İsrail Konsolosluğu önündeki olaylara ilişkin açıklama

RTÜK, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önündeki olaylarla ilgili yayıncıların yalnızca resmi açıklamalara dayanmalarını ve kaynağı belirsiz görüntülerden kaçınmalarını istemiştir. Aksi halde idari yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunmuştur.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen olaylara ilişkin, "Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların; sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur" açıklaması yaptı.

RTÜK'ün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Bu hassas süreçte, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların; sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur. Kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
