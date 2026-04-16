RTÜK'ten Tv8'e "Ayrımcılık", Tlc'ye "Şiddet" Cezası

RTÜK, TV8'e ve TLC'ye yayın ihlalleri nedeniyle ceza verdi. TV8'in bir yarışma programındaki yaşlı ayrımcılığı ve TLC'nin 'Geber' filmindeki şiddet unsurları nedeniyle program durdurma ve idari para cezaları uygulandı.

(ANKARA) - RTÜK, yayın ihlalleri nedeniyle TV8 ve TLC'ye idari para ve program durdurma cezası verdi. Üst Kurul üyesi Tuncay Keser, medya içeriklerinde özellikle çocuklar ve gençler açısından şiddetin özendirilmemesi ve yayın politikalarında toplumsal sorumluluğun gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

RTÜK, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Kurul tarafından alınan karara göre TV8'e; "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında, bir kadın yarışmacının yaşı konu edilerek yapılan konuşmaların, "yaşlı ayrımcılığı" içerdiği, insan onuruna aykırı ve kişileri küçük düşürücü olduğu gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası; TLC'ye de "Geber" filminde yer alan şiddet dozu yüksek sahnelerin, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ile 1 kez program durdurma cezası verildi.

"Medya içeriklerinde, çocuğun ve gençlerin üstün yararının dikkate alınması zorunluluktur"

RTÜK'ün idari para ceza ve program durdurma kararlarını değerlendiren RTÜK üyesi Tuncay Keser, "Toplumda can yakıcı şekilde artan şiddet olaylarının pek çok nedeni olmakla birlikte, medyada yer alan şiddet içeriklerinin de toplumun büyük bir kısmını etkilediği, özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki davranışsal ve psikolojik etkilerinin daha fazla olduğu bilinmektedir. Şiddet içerikli yapımlar konusunda; RTÜK ile birlikte medya alanındaki tüm paydaşların sorumlulukları olduğu açıktır. Medya içeriklerinde, çocuğun ve gençlerin üstün yararının dikkate alınması, yayın politikalarının yalnızca reyting odaklı bir yaklaşımla değil; toplumun ortak geleceği çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenliği öncelenerek oluşturulması zorunluluktur. Üst Kurulun, şiddet içerikli yayınlarla etkin mücadelede ölçülü, istikrarlı ve tarafsız bir tutum içinde olması, şiddeti özendirici veya normalleştirici yayınlara karşı gerekli yaptırımları kararlılıkla uygulaması gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
