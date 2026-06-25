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RTÜK'ten Halk TV ve Koza TV'ye idari para cezası

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RTÜK, Batman'daki yaşlı ve engelli bakım merkeziyle ilgili yayın yasağını ihlal eden Halk TV ve Koza TV'ye idari para cezası verdi. Kurul, ihlalin sistematik olduğunu belirledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle Halk TV ve Koza TV'ye idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gündemdeki yayın ihlallerini incelemek üzere toplanan Üst Kurul, Batman'da özel bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde gerçekleştiği öne sürülen olaya ilişkin getirilen yayın yasağının ihlalini inceledi.

Yasağa rağmen söz konusu iddiaların, 19 Haziran'da Halk TV Ana Haber Bülteni'nde, 20 Haziran'da ise Koza TV'de haberleştirildiğini tespit eden RTÜK, iki medya hizmet sağlayıcısının yargı otoritesini ihlal ettiğini, yapılan ihlalin yalnızca bireysel bir yayın hatası değil, hukukun üstünlüğü ilkesine yönelik tercih edilmiş sistematik bir ihlal niteliği taşıdığını belirledi.

Bu kapsamda Halk TV ve Koza TV'ye Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu'nun ilgili maddesi gereği idari para cezası verildi.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
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