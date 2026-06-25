RTÜK'ten Halk Tv ve Koza Tv'ye Para Cezası

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Batman'daki özel bir yaşlı ve engelli bakım merkezine yönelik iddialarla ilgili mahkeme tarafından getirilen yayın yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle Halk TV ve KOZA TV'ye idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, gündemdeki yayın ihlallerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda Batman'da faaliyet gösteren özel bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin yayın yasağının ihlal iddialarının ele alındığı bildirildi.

Söz konusu yasağın, Batman 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 3 Haziran 2026 tarihli kararıyla yürütülen soruşturma kapsamında alındığı ifade edilen açıklamada, kararın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, eziyet, görevi kötüye kullanma, rüşvet, suçu bildirmeme ve kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlarına yönelik delillerin toplanmasını zorlaştıracak ve gizli bilgilerin açığa çıkmasına neden olacak yayınların engellenmesi amacıyla alındığı belirtildi. Açıklamada, olayların toplumda infial yaratabilecek nitelikte olmasının da kararda dikkate alındığı vurgulanarak, yayın yasağı kararının aynı gün saat 12.05'te RTÜK'ün web sitesinde yayımlandığı hatırlatıldı.

Yasağa rağmen söz konusu iddiaların 19 Haziran 2026 tarihinde Halk TV Ana Haber Bülteni'nde, 20 Haziran 2026 tarihinde ise KOZA TV'de haber olarak yayımlandığı bildirilen açıklamada, bu medya hizmet sağlayıcılarının yargı otoritesini ihlal ettiği, durumun sadece bireysel bir yayın hatası olmadığı, hukukun üstünlüğü ilkesine yönelik "tercih edilmiş sistematik bir ihlal" niteliği taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, Halk TV ve KOZA TV'ye, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan yayınların "hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamayacağı" hükmünü ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasına hükmedildiği bildirildi.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basına yönelik müdahalelerde çok hassas, ölçülü ve eşit bir tutum içinde olunması basın özgürlüğü ve çoğulculuk açısından temel gerekliliktir. Sınırları ve süresi belirsiz yayın yasağı kararları, basının haber verme/halkın haber alma hakkını ortadan kaldırmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle yayın yasaklarının kapsamının, süresinin ve uygulanma koşullarının belirleneceği, haber verme sınırlarını koruyacak yasal bir düzenlemenin yapılması zorunludur" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA