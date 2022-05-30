RTÜK'ten Dört Kanala "Kılıçdaroğlu" Cezası - Haberler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ensar Vakfı ve TÜRGEV üzerinden Amerika'ya para gönderildiği açıklamasını "eş zamanlı" olarak yayınlayan KRT TV, Halk TV, Tele 1 ve Flash TV'ye reklam gelirlerinin yüzde 3'ü oranında para cezası verdi. Karar, oyçokluğu ile alındı.

RTÜK; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Ensar Vakfı ve TÜRGEV üzerinden Amerika'ya para gönderildiği yönündeki açıklamasını geçen hafta "eş zamanlı" olarak yayınlayan KRT TV, Halk TV, Tele 1 ve Flash TV için hazırlanan izleme raporlarını değerlendirmek için bugün toplandı.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE, HABER ALMA HAKKINA VE DEMOKRASİYE VURULAN BİR DARBEDİR"

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, alınan karar ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"RTÜK, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi sarsacak, manşet haber niteliğindeki açıklamaları ve ifşa ettiği belgeleri yayınlayan Tele1, KRT, Flash ve Halk TV'ye oyçokluğuyla tavandan yüzde 3 para cezası verdi. Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir.

RTÜK yayıncılara 'Kılıçdaroğlu'nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayınlarsanız ceza keserim, sansürlerim' gözdağını veriyor. Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefetin sesi duyulmasın diye Meclis TV'nin fişi de çekilebilir.

Türgev ve Ensar'ın şikayet dilekçelerine verilen sayı numarasının mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, özel talimatla akşam rapor hazırlattı. Yüzlerce şikayet dilekçesi aylardır hatta yıllardır işleme bile alınmazken şimdi bu neyin telaşı, kimlere yaranma arayışı!!!"

"RTÜK, KILIÇDAROĞLU'NU SUSTURMA PLANININ PARÇASI OLDUĞUNU, BİLE İSTEYE RESMİLEŞTİRMİŞTİR"

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp, sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

"RTÜK, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TURKEN Vakfıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları eşzamanlı yayınlayan dört tv kanalına para cezası verdi. RTÜK bu kararıyla doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu'nu susturma planının parçası olduğunu, bile isteye resmileştirmiştir.

Cezaların hukuki muhataplarının KRT, TELE1, FLASH HABER ve HALKTV olması, anamuhalefet liderini susturma çabalarının üstünü örtmeye yetmez! Üstelik, tv'lere verdirtilen cezalar yoluyla da muhalefeti susturabileceğini düşünmek, bir tükenmişlik halinin tezahürüdür.

Marx ve Zizek'ten esinlenerek, durumu şöyle tanımlıyorum: 'Susturamayacaklarını biliyorlar yine de yapıyorlar. Çünkü ellerinden başka bir şey gelmiyor!' Bugün itibariyle demokrasiden yana olanların sustuğunu, tarihin yazmadığını da anımsamak gerekir; umutsuzluğa kapılmayın.

Son not: Selçuk Tepeli'nin tarımın ve çiftçilerin durumuna ilişkin itirazını/ üzüntüsünü yayın masasındaki bardağa vurarak ifade etmesinden de bir ihmal çıkartan RTÜK, FOX TV'ye de para cezası verdi. Tüm kararlar oy çokluğuyla alındı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur!"

ANKA / Güncel