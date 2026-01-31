Haberler

RTÜK'ten Dijital Dezenformasyona Karşı Yeni Kamu Spotu

Güncelleme:
RTÜK, dijital platformlarda yayılan yanlış bilgilere karşı farkındalığı artırmak için yeni bir kamu spotu yayımladı. 'Gerçeği ayırt et, bilgiyi teyit et' mesajı ile vatandaşlara resmi kaynaklardan bilgi doğrulama çağrısında bulunuldu.

(ANKARA)- RTÜK, dijital mecralarda hızla yayılan yanlış bilgilere karşı vatandaşları uyarmak amacıyla yeni bir kamu spotu hazırladı. Çalışmada, paylaşılan bilgilerin resmi kaynaklardan teyit edilmesinin önemli olduğu belirtildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital platformlarda artan dezenformasyona karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yeni bir kamu spotu yayımladı. "Gerçeği ayırt et, bilgiyi teyit et; gözlerine değil, aklına güven" mesajıyla hazırlanan spotta, görsel ve işitsel içeriklerin yanıltıcı olabileceğine dikkat çekilerek, vatandaşlara bilgi doğrulama çağrısı yapıldı.

