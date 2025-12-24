Haberler

RTÜK'ten "Aşkın Gücü" adlı yarışma programına idari para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Prime Video'da yayımlanan 'Aşkın Gücü' yarışma programına, kadınlara yönelik ayrımcılık ve istismar içerdiği gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Prime Video'da yayımlanan "Aşkın Gücü" isimli yarışma programına idari para cezası uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, gerçekleştirdiği toplantıda, Prime Video logolu isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayımlanan "Aşkın Gücü" isimli yarışma programındaki ihlalleri değerlendirdi.

Programda, yalnızca açık ayrımcılığı değil, aynı zamanda cinsiyet rollerini katı ve klişe kalıplara hapseden ve bununla birlikte kadınların baskı altına alınmasını meşrulaştıran, kadınların karar alma süreçlerinden dışlanmasını sağlayan, kadınları belirli davranış kalıplarına zorlayan ve bu durumu olumlayan konuların işlendiği tespit edildi.

Aynı zamanda kadının bedensel, duygusal veya psikolojik olarak bir nesne veya meta gibi kullanıldığı, kadınların onurunu zedeleyici biçimde sunulduğu, özellikle kadınların duygusal durumunun reyting veya ilgi çekme amacıyla sömürüldüğü, erkekler arası rekabette bir "ödül" ya da "sebep" olarak konumlandırıldığı da değerlendirildi.

Bu gerekçelerle Prime Video'nun "Aşkın Gücü" isimli programının, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'unda yer alan "... kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." hükmünü ihlal ettiğine karar verilerek, yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var

12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Bakkaldan çıkanlar mide bulandırdı

Bakkala giren ekipler şoka uğradı! Hemen şehir çöplüğüne götürüldü