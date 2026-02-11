Haberler

RTÜK'ten TV kanallarındaki ihlallere ceza

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), küfür ve argo ifadeler kullanan iki TV kanalına ceza uyguladı. RTÜK, 'Para Siyaset' programında geçen küfürlü konuşmalar ile 'Kıskanmak' dizisindeki aile değerlerine aykırı temalar nedeniyle yaptırımda bulundu.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre; Üst Kurul gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Sunuculuğunu Ebru Baki'nin yaptığı 'Para Siyaset' adlı programda Gazeteci Uğur Dündar'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasında geçtiği ifade edilen küfürlü konuşmaları değerlendirilirken kaba ve argo ifadeler kullandığı belirlendi. Söz konusu ifadenin herhangi bir bipleme veya engelleme olmaksızın açık bir şekilde yayınlandığını tespit eden Üst Kurul, ilgili TV kanalına 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da düzenlenen 'Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez' hükmünü ihlalden yüzde 2 idari para cezası uyguladı.

Üst Kurul, 'Kıskanmak' adlı dizide yer alan yayın ihlallerini de görüştü. Dizinin 20 Ocak 2026, 27 Ocak 2026 ve 3 Şubat 2026 tarihli bölümlerinde bazı sahne ve temaların aile kurumunu zedelediği, evlilik dışı ilişkilerin ve evli bireylerin başkalarından çocuk sahibi olmalarının normalleştirildiği, üstelik bu durumun olumlu bir şey olarak gösterildiği ve genç izleyicilere kötü örnek oluşturduğu tespit edildi. RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen şikayetleri de değerlendiren Üst Kurul, ilgili TV kanalına 6112 sayılı Kanun'da yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlalden yüzde 3 idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
