RTÜK, Bosch'un Anneler Günü reklam filmine inceleme başlattı

Kurum Başkanı Mehmet Daniş: - "RTÜK olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceklerini belirterek, Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Daniş, NSosyal hesabından, Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anne sevgisinin insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağ olduğunu vurgulayan Daniş, şu ifadeleri kullandı:

"Kainattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok. Ancak anne-evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin, ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez."

Anneliğin bir metafor, reklam dili ya da bir iletişim kurgusu olmadığını, bir nesli büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü bağ olduğunu vurgulayan Daniş, şunları kaydetti:

"Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk. Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım, ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir. Bizler hem tüm canlılara duyulan sevgiyi savunuruz hem de annelik gibi yüce bir değerin değersizleştirilmesine karşı dururuz. Çünkü annelik, reklamla tanımlanmaz, hayatla anlam bulur.

Cumhurbaşkanımızın 'Nüfus ve Aile On Yılı' ilanıyla ortaya koyduğu vizyon da bize, anneliğin bireysel değil, toplumsal bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. RTÜK olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
