RTÜK Başkanı'ndan Deprem Anında Sorumlu Yayıncılık Çağrısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, doğal afet anlarında halkın doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmasının önemine işaret ederek, tüm yayıncıları sorumlu yayıncılık ilkeleri çerçevesinde hareket etmeye davet etti.

Şahin, sosyal medya hesabından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, doğal afet anlarında halkın doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor, tüm yayıncılarımızı sorumlu yayıncılık ilkeleri çerçevesinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu süreçte yalnızca yetkili mercilerden gelen açıklamaların dikkate alınması, dezenformasyon içeren haber ve içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatıyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."