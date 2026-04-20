RTÜK Başkanı Daniş'ten 32. kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması

Güncelleme:
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, kuruluşlarının 32. yıl dönümünde dijitalleşmenin sunduğu fırsatları değerlendirirken milli ve manevi değerleri koruyacaklarını belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Geleceğin hızla dönüşen medya ekosisteminde, dijitalleşmenin sunduğu imkanları en doğru şekilde değerlendirirken, milli ve manevi değerlerimizi koruyan, toplumsal sorumluluğu önceleyen ve güvenilir yayıncılığı güçlendiren bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daniş, NSosyal hesabından, Üst Kurulun 32. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "20 Nisan 1994'ten bu yana değişen teknolojiyle büyüyen gücümüz, sarsılmaz ilkelerimizdir." değerlendirmesine yer veren Daniş, şunları kaydetti:

"32 yıllık birikimiyle RTÜK, kamu yararını esas alan, etik ve sorumlu yayıncılığın güvencesidir. Geleceğin hızla dönüşen medya ekosisteminde, dijitalleşmenin sunduğu imkanları en doğru şekilde değerlendirirken, milli ve manevi değerlerimizi koruyan, toplumsal sorumluluğu önceleyen ve güvenilir yayıncılığı güçlendiren bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hakikat çağında hedefimiz, sadece denetleyen değil, aynı zamanda yön veren, rehberlik eden ve yayıncılık standartlarını daha da yukarı taşıyan bir RTÜK vizyonunu hayata geçirmektir. Geleceğe emin adımlarla ilerlerken, ilkelerimizden aldığımız güçle, kamu yararını her zaman en üstte tutmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi

Hurdaya dönen otobüsten cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
İran'da İsrail'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi

Komşu casusların kalemini kırdı
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu

Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıtta dev indirim iptal oldu
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti

Canlı yayın açıp kadını bıçakladı, polis aracında yayına devam etti