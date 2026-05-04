RTÜK Başkanı Daniş'ten Kıbrıslı Türk liderlerin anıt mezarlarına ziyaret

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Kıbrıs Türklerinin önderi Dr. Fazıl Küçük ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Daniş, kendisine eşlik eden KKTC Yüksek Yayın Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ile Küçük ve Denktaş'ın anıt mezarlarına ziyarette bulundu.

Denktaş'ın anıt mezarına gerçekleştirilen ziyarette, Rauf Denktaş'ın oğlu olan Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM) Başkanı Serdar Denktaş da yer aldı.

Daniş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Küçük ve Denktaş'ın Kıbrıs Türkleri ve Türk vatandaşları için önemli şahıslar olduğunu vurgulayarak, "Özellikle Rauf Denktaş'ın Kıbrıs'a adanmış hayat hikayesi hepimiz için büyük moraldir." diye konuştu.

Beraberindeki kurul üyeleriyle bugün KKTC ziyaretine başladıklarını ve Denktaş'ın huzurunda bulunmanın kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade eden Daniş, "Büyüklerimiz bizim yol göstericilerimizdir." dedi.

Daniş, RTÜK'ün KKTC Yüksek Yayın Kurulu ile işbirliği içerisinde olduğunu dile getirerek, temasları kapsamında hem önceki çalışmaları gözden geçireceklerini, hem de yeni ortak çalışmalar için neler yapılabileceğini görüşeceklerini kaydetti.

RTÜK Başkanı, Yüksek Yayın Kurulu ile yapacakları çalışmaların Türkiye ve KKTC için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daniş, Serdar Denktaş'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Can Efesoy
