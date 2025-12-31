Haberler

RTÜK Başkanı Daniş: 2025'te 90 idari para cezası uygulandı

RTÜK Başkanı Daniş: 2025'te 90 idari para cezası uygulandı
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, 2025 yılı içinde 34 medya hizmet sağlayıcısına toplamda 90 idari para cezası uygulandığını ve çeşitli müeyyidelerin devreye alındığını açıkladı. RTÜK, ifade özgürlüğü ve yayıncı etiği arasında denge sağlamaya çalışırken, mevzuat ihlallerine karşı da önlemler almaktadır.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "01 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Üst Kurulumuz tarafından 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmış; ayrıca program durdurma, katalogdan çıkarma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali müeyyideleri uygulanmıştır" dedi.

RTÜK Başkanı Daniş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK'ün denetim ve yaptırım süreçleri; 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yayın içeriklerinin somut ihlalleri esas alınarak yürütülür. Üst Kurul kararları gerekçeli olarak alınır; kamuoyunun incelemesine açık biçimde Kurumumuzun resmi internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca, kararlar yargı denetimine açıktır; yayın kuruluşları hukuki başvuru yollarını kullanabilmektedir. Bu kapsamda, 01 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Üst Kurulumuz tarafından 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmış; ayrıca program durdurma, katalogdan çıkarma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali müeyyideleri uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Danış ayrıca, "RTÜK; ifade özgürlüğü ile kişilik hakları, çocukların korunması, toplumsal barış ve yayıncılık etiği arasındaki hassas dengeyi gözeterek görevini sürdürmektedir. Kurumumuz, eleştiri ve farklı görüşlerin çoğulcu yayıncılık içinde yer almasını önemser; ancak mevzuatın açıkça ihlal edildiği durumlarda da yetkisini kullanmakla yükümlüdür" değerlendirmesinde bulundu.

