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RSF, Haaretz gazetesine yönelik saldırıyı kınadı

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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü 'Gazze hakkında yayın yapan' İsrail gazetesi Haaretz'in ofisine yönelik saldırıyı kınadı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü "Gazze hakkında yayın yapan" İsrail gazetesi Haaretz'in ofisine yönelik saldırıyı kınadı.

RSF'nin X hesabından yapılan paylaşımda, kimliği belirsiz bir kişinin Haaretz gazetesinin Tel Aviv'deki ofisinin camlarını kırdığı bilgisine yer verildi.

Ofisin kırılan camının fotoğrafına yer verilen paylaşımda Haaretz "Gazze hakkında yayın yapan nadir İsrail medya kuruluşlarından biri" olarak nitelendirilirken, saldırının medya kuruluşunu "bastırmaya yönelik açık bir tehdit" olduğu belirtildi.

Paylaşımda, Haaretz'e yönelik saldırı kınandı.

Kaynak: AA / Güncel

Haaretz İsrail Gazze Medya Politika Dünya Güncel Haberler

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