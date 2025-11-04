Romanya, Hollanda'dan 1 Euro'ya F-16 Uçakları Satın Aldı

BÜKREŞ, 4 Kasım (Xinhua) -- Romanya, Hollanda'dan 1 euroluk sembolik bir ücret karşılığında F-16 Fighting Falcon tipi 18 adet savaş uçağı ve ilgili ekipmanı satın aldı. Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, uçak ve ekipmanların satın alınmasına yönelik anlaşmayı pazartesi günü imzaladıklarını söyledi.

Uçaklar, Ukraynalı pilotlar da dahil NATO üyesi ülkelerden pilotlar için bölgesel merkez görevi gören Feteşti'deki Avrupa F-16 Eğitim Merkezi'nde eğitim ve öğretim amacıyla kullanılacak.

Mosteanu, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu, Feteşti'deki Avrupa F-16 Eğitim Merkezi'nin gelişimi için önemli bir adım ve eğitim, işbirliği ve geleceğe yapılan akıllıca bir yatırım" dedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Kasım 2023'ten bu yana Feteşti'deki eğitim merkezinde konuşlandırılmış durumdaki uçaklar resmi olarak Romanya Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilecek.