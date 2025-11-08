Haberler

Romanya'daki ABD Asker Sayısı Yarıya Düşürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, ABD'nin ülkedeki asker sayısını yarıya düşürdüğünü açıkladı. Yaklaşık 1000 ABD askerinin ayrıldığı, 1000 askerin ise ülkedeki üslerde kalmaya devam edeceği belirtildi.

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, ABD'nin ülkedeki asker sayısını yarıya düşürdüğünü açıkladı.

Radio Free Europe'nun haberine göre, Mosteanu, Bükreş'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 1000 ABD askerinin ülkeden ayrıldığını, yaklaşık 1000 askerin ise Romanya'daki üç ABD üssünde kalmaya devam edeceğini söyledi.

ABD askerlerinin Romanya'da varlığını sürdüreceğini belirten Mosteanu, "Bu bir felaket değil, müttefiklerimizin aldığı bir karar." dedi.

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise bu adım, "ABD kuvvetlerinin konumuna ilişkin bir ayarlama" olarak tanımlanarak, bunun ABD'nin Avrupa'dan çekilmesi veya NATO'ya bağlılığının azaldığı anlamına gelmediği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu, Avrupa'nın artan kapasitesinin ve sorumluluk almasının olumlu bir göstergesidir. NATO müttefiklerimiz, Başkan (Donald) Trump'ın Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenme çağrısına yanıt veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.