Romanya'da şiddetli yağış Busteni kasabasını su altında bıraktı
Romanya'nın Busteni kasabasında etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sel suları araçları sürüklerken ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler yol temizleme çalışmalarına başladı.
Romanya'nın orta kesimlerindeki Prahova iline bağlı Busteni kasabasında etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Romanya Ulusal Haber Ajansı (AGERPRES), gün boyu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dağlardan gelen suların Busteni'de cadde ve sokakları kapladığını bildirdi.
Sel sularının yolları kaplaması sonucu çok sayıda aracın sürüklendiği, ev ve iş yerlerini su bastığı belirtildi.
Bölgede acil durum ekiplerinin hazır bekletildiği, selin etkilediği bölgelerde yol temizleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan