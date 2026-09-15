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Romanya'da hayvan yetiştiricileri ile jandarma arasında arbede

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te toplanan binlerce hayvan yetiştiricisi, Avrupa Birliği'nin (AB) koyun ve keçi ihracatına yönelik kısıtlamalarını protesto ederken, güvenlik kordonunu aşmak isteyen göstericiler ile jandarma arasında arbede yaşandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te toplanan binlerce hayvan yetiştiricisi, Avrupa Birliği'nin (AB) koyun ve keçi ihracatına yönelik kısıtlamalarını protesto ederken, güvenlik kordonunu aşmak isteyen göstericiler ile jandarma arasında arbede yaşandı.

Romanya Ulusal Haber Ajansının (AGERPRES) haberine göre, binlerce koyun ve keçi yetiştiricisi sabah saatlerinden itibaren başkent Bükreş'teki Victoriei Meydanı'nda bulunan hükümet binasının önünde toplandı.

AB'nin koyun ve keçi ihracatına getirdiği kısıtlamaların kaldırılmasını, hastalıklarla mücadele kapsamında itlaf edilen hayvanlar nedeniyle oluşan zararların karşılanmasını ve ödenmeyen tazminatların verilmesini talep eden göstericiler, güvenlik kordonunu aşmak isteyince jandarma güçleriyle kısa süreli arbede yaşadı.

Jandarma, şiddete başvuran göstericileri uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, gazdan etkilenen birkaç kişi hastaneye kaldırıldı.

Göstericilerin sosyal medya üzerinden organize olarak resmi izin almadan toplandığı, Victoriei Meydanı ve çevresinde ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi. Göstericilerin ise talepleri karşılanana kadar meydanda kalacaklarını açıkladıkları kaydedildi.

Kaynak: AA
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