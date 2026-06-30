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Romanya'da Sıcak Hava Dalgası Nedeniyle Kırmızı Kod Uyarısı Verildi

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı. Ulusal Meteoroloji İdaresi, şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle yazın ilk kırmızı kodlu uyarısını yayımladı. Ülkenin büyük bölümünde sıcaklığın 38-41 derece arasında olması bekleniyor.

BÜKREŞ, 30 Haziran (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te sıcaklığın 40 derece olduğunu gösteren bir termometre, 29 Haziran 2026.

Romanya Ulusal Meteoroloji İdaresi, şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle yaz mevsiminin ilk kırmızı kodlu uyarısını yayımladı. Ülkenin büyük bir bölümünde etkili olan sıcaklığın 38 ila 41 dereceye çıkması bekleniyor. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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