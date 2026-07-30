Roma ve Bizans dönemine ait 63 tarihi eser ele geçirildi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde jandarmanın 'Anadolu Mirası' operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 63 tarihi eser ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbari faaliyetler sonucu, 28 Temmuz'da Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Anadolu Mirası' operasyonu düzenlendi. Ekiplerin bir evde yaptığı aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 54 sikke, 2 tarihi eser niteliğinde taş, 3 tarihi obje, 2 tarihi alet ve edevat, eski döneme ait tarihi eser resmi ile eski döneme ait kılıç ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

Toplam 63 tarihi eser niteliğinde malzemenin ele geçirildiği operasyonda ev sahibi şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı