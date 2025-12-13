İtalya'da 'Filistinlilere yönelik soykırım dursun' yürüyüşü yapıldı

İtalya'nın başkenti Roma'da, çok sayıda kişinin katılımıyla "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" yürüyüşü yapıldı.

Başkentin Vittorio Emanuele 2 Meydanı'ndan başlayan ve Sapienza Üniversitesinin önüne kadar süren yürüyüşte, İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden baskı ve saldırıları protesto edildi.

"Soykırımı durdurun", "Direniş terör değildir" ve "Meloni hükümeti suç ortağıdır" yazılı pankartlar açan göstericiler, İsrail'e ambargo uygulanması çağrısında bulundu.

Filistin destekçileri, yürüyüş sırasında sık sık "Soykırımı durdurun", "Hepimiz anti-faşistiz, hepimiz anti-siyonistiz, hepimiz Filistinliyiz", "Özgür Filistin" sloganları attı.

Bir göstericinin, yüzünü ve bedenini ABD, İsrail ve İtalya bayrağı şeklinde boyayıp üzerinde kanlı el izleri bulunması dikkati çekti.

Protestocular, aynı zamanda İtalya'da halihazırda tutuklu bulunan bazı Filistinli aktvisitler ile son olarak, kısa süre önce 7 Ekim 2023'e ilişkin söyledikleri sebebiyle tutuklanarak hakkında ülkesi Mısır'a geri gönderme süreci başlatılan, Torino'da imamlık yapan Muhamed Şahin'in serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Göstericiler, Şahin'in Filistin'e desteği nedeniyle sınır dışı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Yürüyüş, olaysız sona erdi.