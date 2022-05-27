Rojda, katili eşiyle 6 ay önce evlenmiş (2) - Haberler

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Rojda, katili eşiyle 6 ay önce evlenmiş (2)

Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
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Rojda, katili eşiyle 6 ay önce evlenmiş (2)

TUTUKLANDIİzmir'in Bornova ilçesinde, boşanmak istediği eşi Rojda Şayla'yı öldüren Nuh Şayla, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği makkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde, boşanmak istediği eşi Rojda Şayla'yı öldüren Nuh Şayla, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği makkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuh Şayla'nın kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Azat YILDIZ/İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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