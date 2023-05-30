Rögar kapağı otomobili böyle savurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yağış sonrasında yolun ortasında sularla beraber açılan rögar kapağının otomobili metrelerce savurduğu anlar kameraya yansıdı. Arka tekerleri 2 metre havaya kalkan otomobil, takla atmaktan son anda kurtuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarlarından sonra Tekirağ'ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağış etkisinin gösterdi. Çorlu merkez Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yağışın etkisiyle, yolda bulunan rögar kapağı açıldı. O sırada 59 AGS 010 plakalı otomobil, yoldaki rögar kapağına çarparak metrelerce savuruldu. Otomobilin takla atmaktan son anda kurtulduğu o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, araçta maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ