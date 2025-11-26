Rodos'taki Askeri Eğitimde El Bombası Patladı: 1 Asker Öldü, 1 Yaralı
Rodos Adası'ndaki askeri eğitim alanında meydana gelen el bombası patlamasında 19 yaşında bir asker hayatını kaybetti, bir asker ağır yaralandı. Olay, askeri eğitim sahasında eğitim malzemelerini taşırken meydana geldi.
Rodos Adası'ndaki eğitim alanında el bombasının patlaması sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker ağır yaralandı.
Yunan basınında yer alan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Afandu bölgesindeki askeri eğitim alanında meydana geldi.
Rodos'ta görev yapan iki mühimmat teknisyeni, eğitim sahasına el bombaları ve diğer malzemeleri taşırken, askerlerden birinin savunma tipi el bombasının yanlışlıkla pimini çekmesi sonucu patlama yaşandı.
Patlamada 19 yaşındaki asker olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 asker ağır yaralandı.
Yaralı asker, Rodos Devlet Hastanesine kaldırıldı.
