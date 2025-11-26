Haberler

Rodos'taki Askeri Eğitimde El Bombası Patladı: 1 Asker Öldü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rodos Adası'ndaki askeri eğitim alanında meydana gelen el bombası patlamasında 19 yaşında bir asker hayatını kaybetti, bir asker ağır yaralandı. Olay, askeri eğitim sahasında eğitim malzemelerini taşırken meydana geldi.

Rodos Adası'ndaki eğitim alanında el bombasının patlaması sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker ağır yaralandı.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Afandu bölgesindeki askeri eğitim alanında meydana geldi.

Rodos'ta görev yapan iki mühimmat teknisyeni, eğitim sahasına el bombaları ve diğer malzemeleri taşırken, askerlerden birinin savunma tipi el bombasının yanlışlıkla pimini çekmesi sonucu patlama yaşandı.

Patlamada 19 yaşındaki asker olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 asker ağır yaralandı.

Yaralı asker, Rodos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Askerler hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıgül'den gençlere esprili çağrı: Sizi 'Can Erzincan' tabelasına bekliyorum

Viral olan tabelaya bu kez ünlü bir isim çıktı
Galatasaray'ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı

G.Saray'ın rakibini 88. dakikada yıkan gol! Hayalleri suya düştü
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Sarıgül'den gençlere esprili çağrı: Sizi 'Can Erzincan' tabelasına bekliyorum

Viral olan tabelaya bu kez ünlü bir isim çıktı
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
ABD'yi sarsan olaydan ilk görüntüler! Saldırgan böyle yakalandı

ABD'yi sarsan olaydan ilk görüntüler! Saldırgan böyle yakalandı
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Robbie Keane, Fenerbahçe'ye methiyeler düzdü

Türkiye ve Fenerbahçe hakkında neler dedi neler
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.