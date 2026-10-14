Haberler

Rodos Adası'ndaki selde 1 kişi hayatını kaybetti, Stegna'da ceset bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rodos Adası'nda şiddetli yağışın neden olduğu selde 1 kişi hayatını kaybetti. Stegna bölgesinde selin taşıdığı moloz ve sazların altında bulunan cesedin, denize sürüklenen 4 otomobilden birindeki kişiye ait olduğu değerlendiriliyor.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda şiddetli yağışın neden olduğu selde 1 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Rodos Adası'ndaki Stegna bölgesinde, selin taşıdığı moloz ve sazların altında, 20'li yaşlarda bir erkeğin cesedi bulundu.

Cesedin, bölgede sele kapılıp denize sürüklenen 4 otomobilden birinde bulunan bir gence ait olduğu değerlendiriliyor.

Yunanistan'ın birçok bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana gelirken Eğriboz Adası'ndaki Makrikapa bölgesi öğlen tahliye edilmişti.

Birçok bölgede sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken hem kara hem de deniz ulaşımının büyük ölçüde aksadığı bazı bölgelerde okullar tatil edilmişti.

Kaynak: AA
ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1,21 milyar doları aşan ceza kesti

Bankacılık sektöründe deprem! Gözünün yaşına bakmadılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün bir anda kabusa döndü! Herkes sandalyelere sarıldı

Düğün bir anda kabusa döndü! Sandalyeyi kapan oraya koştu
Soyguna girdi, tarihe geçti!

Soyguna girdi, tarihe geçti!
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili
Yurtta bir anda çığlıklar yükseldi! Nedeni sonradan ortaya çıktı

Yurtta bir anda çığlıklar yükseldi! Nedeni sonradan ortaya çıktı
Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

Selçuk Yöntem'den Milyoner itirafı: Koltuğa oturunca işler değişti
Yamal'dan Lemina'ya olay gönderme! Cevabı gecikmedi

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Paylaşımı bomba

Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı

Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı