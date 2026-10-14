Rodos Adası'ndaki selde 1 kişi hayatını kaybetti, Stegna'da ceset bulundu

Rodos Adası'ndaki selde 1 kişi hayatını kaybetti, Stegna'da ceset bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rodos Adası'nda şiddetli yağışın neden olduğu selde 1 kişi hayatını kaybetti. Stegna bölgesinde selin taşıdığı moloz ve sazların altında bulunan cesedin, denize sürüklenen 4 otomobilden birindeki kişiye ait olduğu değerlendiriliyor.
Yunanistan'ın Rodos Adası'nda şiddetli yağışın neden olduğu selde 1 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, Rodos Adası'ndaki Stegna bölgesinde, selin taşıdığı moloz ve sazların altında, 20'li yaşlarda bir erkeğin cesedi bulundu.
Cesedin, bölgede sele kapılıp denize sürüklenen 4 otomobilden birinde bulunan bir gence ait olduğu değerlendiriliyor.
Yunanistan'ın birçok bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana gelirken Eğriboz Adası'ndaki Makrikapa bölgesi öğlen tahliye edilmişti.
Birçok bölgede sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken hem kara hem de deniz ulaşımının büyük ölçüde aksadığı bazı bölgelerde okullar tatil edilmişti.