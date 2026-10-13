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Rızvanoğlu, Boğaziçi'ndeki yemekhane zamlarını TBMM'de gündeme getirdi

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Rızvanoğlu, Boğaziçi'ndeki yemekhane zamlarını TBMM'de gündeme getirdi
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Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, TBMM'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yemekhane zammına karşı eylemlerini gündeme getirdi. Bir öğünün 50 liradan 85 liraya çıktığını belirten Rızvanoğlu, zamların geri çekilmesini ve sağlıklı beslenme hakkının güvence altına alınmasını istedi.

(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yemekhane zamlarına karşı başlattıkları eylemleri gündeme getirerek, "Bu gençler derslerini mi düşünsün, yarınlarını mı kursun, yoksa bugün ne yiyeceklerini mi hesaplasın? Öğrenciler zam değil, insanca yaşam istiyor. Talepleri de çok açık: Yemekhane zamları geri çekilsin, sağlıklı ve nitelikli beslenme hakkı güvence altına alınsın" dedi.

Rızvanoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yemekhane zamlarına karşın günlerdir eylem düzenlediklerini kaydetti. Rızvanoğlu, şöyle konuştu:

"Son bir yılda yemekhane ücretlerine tam üç kez zam yapıldı. Bir öğün yemek 50 liradan 85 liraya yükseldi. Bakın, aynı dönemde KYK burslarına yapılan zam yüzde 33, yemekhane ücretlerine yapılan zam ise yüzde 70. Bu ekonomik koşullarda zaten geçinmekte zorlanan gençlerimiz şimdi de karınlarını doyurabilmek için mücadele ediyor. Bu gençler derslerini mi düşünsün, yarınlarını mı kursun, yoksa bugün ne yiyeceklerini mi hesaplasın? Öğrenciler zam değil, insanca yaşam istiyor. Talepleri de çok açık: Yemekhane zamları geri çekilsin, sağlıklı ve nitelikli beslenme hakkı güvence altına alınsın. Buradan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini selamlıyorum. Haklı taleplerinin ve mücadelelerinin yanındayız."

Kaynak: ANKA
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