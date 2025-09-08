Haberler

Rize Yeşilay gönüllülerinden sigara bağımlılığına balonlu mesaj

Rize Yeşilay Şubesi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında üzerinde "Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma" yazılı mesajların yer aldığı balonları gökyüzüne uçurdu.

Rize Yeşilay Şubesi öncülüğünde, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte "Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma" mesajın yazılı olduğu 50 balon gökyüzüne bırakıldı.

Yeşilay Şubesi Başkan Vekili Salih Yıldırım, tütün ve tütün ürünlerinin hem bireysel hem de toplumsal sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekerek, 3-9 Eylül Halk Sağlığı haftası kapsamında farkındalık çalışması yapmak istediklerini söyledi.

Etkinlikte, Yeşilay Şubesi tarafından kurulan stantta vatandaşlara sigaranın sağlığa zararları konusunda çeşitli bilgiler verildi.

Öte yandan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Özcan Yavaşi, 45 yıldır sigara kullandığını belirten Yusuf Kuvvetli'yi sigarayı bırakma konusunda ikna etti.

Kuvvetli, AA muhabirine, sigarayı bırakacağını ve Yeşilay'ın etkinliğini faydalı bulduğunu söyledi.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Rize Yeşilay Şubesi yöneticileri, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
