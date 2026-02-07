Vali Baydaş Dargınları Barıştırdı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bir yıldır dargın olan Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün ile muhtar Kadir Kaptan'ın barışmasına vesile oldu.

Vali Baydaş, Ardeşen ilçesindeki Alparslan Ortaokulu Şehit Jandarma Komando Er Aydın Bodur Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

Belediye Başkanı Atagün, Vali Baydaş'a yaklaşık bir yıldır aralarında dargınlık bulunan Deniz Mahallesi Muhtarı Kadir Kaptan ile barışmak istediğini iletti.

Küskünlük olmaması gerektiğini belirten Vali Baydaş, muhtar Kaptan'ı kürsüye davet etti.

Belediye Başkanı Atagün ve Kaptan sarılarak barıştı.