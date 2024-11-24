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Rize'nin İkizdere İlçesinde Kamyonet Dereye Düştü: 3 Yaralı

Rize'nin İkizdere İlçesinde Kamyonet Dereye Düştü: 3 Yaralı
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Rize'nin İkizdere ilçesinde bir kamyonetin dereye düşmesi sonucu üç kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde kamyonetin dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Anzer Yaylası- İkizdere yolunun Yerelma köyü mevkisinde Ş.H. (60) idaresindeki 61 OF 570 plakalı kamyonet dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan B.A (28), A.G. (26) ve A.T. (29) yaralandı.

Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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