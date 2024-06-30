Rize'nin Güneysu ilçesinde tüp patlaması sonucu evde yangın çıktı

Rize'nin Güneysu ilçesinde tüp patlaması nedeniyle yangın çıkan ev zarar gördü.

İlçeye bağlı Başköy köyünde, İsmail Baltacı'ya ait 3 katlı evin mutfağındaki tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.

Evde yalnız yaşayan ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Baltacı'nın ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, evde hasar oluştu.