Rize'nin Ardeşen İlçesinde Ayı Gözlemlendi
Ardeşen ilçesine bağlı Pınarlı köyünde bir ayı, çay bahçesine inerek vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayı, bir süre ilerledikten sonra koşarak gözden kayboldu.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yerleşim yerine inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Pınarlı köyünde vatandaşlar çay bahçesine inen ayıyı fark etti.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ayı, bir süre ilerledikten sonra koşarak gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel