Üye Girişi
Haberler

Rize Hemşin'de Heyelan: Yol Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Abone Ol

Rize'nin Hemşin ilçesinde, Gito Yaylası bağlantı yolunda meydana gelen heyelan sonucu yol ulaşıma kapandı. Heyelandan dakikalar önce yoldan geçen bir kişi son anda kurtuldu.

RİZE'nin Hemşin ilçesinde, Gito Yaylası bağlantı yolunda, heyelanla yamaçtan kopan toprak ve taş parçaları yola aktı.

Kentte etkili olan sağanak sonrası Hemşin-Gito Yaylası bağlantı yolunun 7'nci kilometresindeki yamaçta heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve dal parçaları, kara yoluna aktı. Heyelandan dakikalar önce aracıyla yoldan geçen Mustafa Memoğlu, toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bölge halkının ihbarıyla olay yerine sevk edilen ekipler, iş makinesiyle ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulaşım Doğal Afet Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title