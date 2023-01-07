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Rize'de yol, dere yatağına çöktü: Ölümden saniyelerle kurtuldu

Güncel Haberler

Rize'nin Çayeli ilçesinde, taşkın önleme kapsamında istinat duvarı yapılan yol, dere yatağına çöktü. Son anda 1 kişinin kaçarak kurtulduğu yolun çökme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yürekler ağza geldi. Şairler Mahallesi'ndeki Şairler Deresi'nde, taşkın önlenmesi amacıyla istinat duvarı çalışması başlatıldı. Ekiplerin güvenlik önlemi alarak tek şeridini ulaşıma kapattığı mahalle yolu, aniden dere yatağına çöktü.

SON ANDA KURTULDU

Bu sırada çalışmaları izleyen 1 kişi, son anda kaçarak kurtuldu. Yolun çökme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Rize'de yolun dere yatağına çökmesi kamerada

"BU DEREDE DAHA ÖNCE DE TAŞKINLAR OLUYORDU"

Mahallede yaşayan Nusret Baltacı, "Yolda onarım çalışması vardı. Ulaşım tek şeritten veriliyordu. Sabah saatlerinde yağmurun şiddetini artırmasıyla yolun kapalı şeridi çöktü. Bu derede daha önce de taşkınlar oluyordu. Bu sabah da yol dereye çöktü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çayeli Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

vatandaş rıza:

Yol yabdık yol uy da

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