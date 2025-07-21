Rize'de Yolcu Otobüsü Bariyere Çarptı

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Rize'nin Derepazarı ilçesinde bir yolcu otobüsü, refüjdeki bariyere çarparak hasar aldı. Olayda yaralanan olmadı, polis ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan yolcu otobüsünde hasar oluştu.

Trabzon istikametine giden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 61 AU 108 plakalı yolcu otobüsü, Eriklimanı Mahallesi'ndeki Karadeniz Sahil Yolu'nda refüjdeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle bariyerin üzerine çıkan otobüsteki yolcular, olay yerine sevk edilen başka bir araca alındı.

Kazada yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

Polis ekipleri, trafik akışının aksamaması için olay yerinde tedbir alındı.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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