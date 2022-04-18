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Rize'de yiyecek arayışındaki ayı görüntülendi

AA - Bülent İsmailoğlu - Güncel
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yerleşim yeri yakınlarına inen ayının görüntüleri, cep telefonuyla kaydedildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yerleşim yeri yakınlarına inen ayının görüntüleri, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki Ayder Yaylası'nda karla kaplı doğada yiyecek arayan ayı, yerleşim yeri yakınlarına indi.

Vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği ayı, bir süre çevrede dolaştıktan sonra ormanlık alana doğru koşarak gözden kayboldu.

Rize'de yiyecek arayışındaki ayı görüntülendi

Rize'de yiyecek arayışındaki ayı görüntülendi

Rize'de yiyecek arayışındaki ayı görüntülendi

Rize'de yiyecek arayışındaki ayı görüntülendi

AA / Bülent İsmailoğlu - Güncel

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