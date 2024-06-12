Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan öğrenci toprağa verildi

Rize'de, yapay gölde akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Kur'an kursu öğrencisi Muhammed Koç, memleketi Van'da toprağa verildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Fırtına Vadisi'ndeki derenin kenarına kano yapmak için oluşturulan yapay gölde yüzerken akıntıya kapılan ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan 17 yaşındaki Koç'un cenazesi Van'ın Tuşba ilçesine getirildi.

Beyüzümü Camisi'nde cenaze namazı kılınan Koç, aynı mahalledeki mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

Cenazeye, Koç'un yakınları, Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aynı olayda hayatını kaybeden Şifa Elğay'ın cenazesinin de Van'ın İpekyolu ilçesinde defnedileceği bildirildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Vadisi'nde derenin kenarında kano yapmak için oluşturulan yapay gölde yüzen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü akıntıya kapılmıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, deniz polisi, jandarma, sahil güvenlik, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sudan çıkartılan yaralı 4 kişi, müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralılardan Muhammed Koç ile Şifa Elğay müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.