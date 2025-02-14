Rize'de Vefat Eden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran Kahramanmaraş'ta Toprağa Verildi
Rize'de aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran, memleketi Kahramanmaraş'taki cenaze töreninde dualarla defnedildi.
Rize'de evinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Daşkıran, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
Türkoğlu ilçesinin Uzunsöğüt Mahallesi'nde düzenlenen törende Daşkıran'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Daşkıran'ın öz geçmişi okundu. Törende, Daşkıran için dua edildi ve helallik alındı.
Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Daşkıran'ın cenazesi, Uzunsöğüt Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar eşliğinde defnedildi.
Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Daşkıran'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.