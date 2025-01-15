Rize'de Vatandaşlar Tilkiyi Eliyle Besledi
Rize'nin Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'nda yiyecek arayan bir tilki, vatandaşlar tarafından çağrılarak eliyle beslenildi. Yöre halkı, tilkiye 'Gel uşağum' diyerek yiyecek verip o anları kayda aldı.
Kapılarına gelen tilkiyi elleriyle beslediler
RİZE - Rize'de yaylada yiyecek arayan tilkiyi gören vatandaşlar 'Gel uşağum' diyerek eliyle besledi.
Güneysu ilçesi Handüzü Yaylası'nda yiyecek arayan tilki insanların yaşam alanına kadar indi. Tilkiyi gören vatandaşlar evlerine kadar çağırarak yiyecek bir şeyler verdi. O anları kayıt altına alan yöre halkının tilkiye "Uşağum" diye bağırdığı anlar da görüntülere yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Güncel