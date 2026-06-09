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Rize'de UMKE personeline yönelik eğitim düzenlendi

Rize'de UMKE personeline yönelik eğitim düzenlendi
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Rize'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline, acil müdahale ünitesi kurulumu ve tıbbi ekipman kullanımı konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimle afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Rize'de, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, personele, acil müdahale ünitesinin kurulumu, işletilmesi, tıbbi ekipmanların kullanımı ile ünite düzeni hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildiği belirtildi.

Eğitimlerle UMKE personelinin afet ve acil durumlarda etkin müdahale kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, personelin mesleki bilgi ve yetkinliklerinin güncellenmesinin yanı sıra sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin güçlendirilmesinin de amaçlandığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
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